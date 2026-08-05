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2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

5.08.2026 09:51:00
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Haber Merkezi
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2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saat, tercih sürecini tamamlayan yüz binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026 LGS tercih sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB'in 2026 LGS takvimine göre tercih yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak; kesin saat belli olmasa da sonuçların 09.00-11.00 arasında erişime açılması bekleniyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

LGS yerleştirme sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sorgulanabilecek; aynı ekranda okulların boş kontenjanları da görüntülenebilecek.

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