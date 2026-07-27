2026 LGS tercih süreci devam ederken, öğrenciler ve veliler tercihlerin sona ereceği tarihi merakla takip ediyor. Peki, 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LGS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

LGS tercihleri, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Yerel yerleştirme kapsamında tercih yapacak öğrenciler, ilk 3 tercihini kendi kayıt alanlarındaki okullardan seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek. Öğrenciler, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, meslek lisesi veya imam hatip lisesi) en fazla 3 okul yazabilecek. Merkezi sınav puanına sahip öğrenciler ise yerel yerleştirme tercihlerini tamamladıktan sonra isteğe bağlı olarak sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10 tercih yapabilecek. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirmeler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil tercihleri 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.