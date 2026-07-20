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2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

20.07.2026 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih süreci devam ederken, öğrenciler ve veliler tercihlerin sona ereceği tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

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2026 LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler tercihlerin sona ereceği tarih ile yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü merakla bekliyor. Peki, 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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LGS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 LGS takvimine göre, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayan lise tercih başvuruları 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini e-Okul sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden veya mezun oldukları ortaokul müdürlükleri aracılığıyla onaylatarak gerçekleştirebilecekler.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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