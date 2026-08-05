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2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

5.08.2026 10:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak LGS yerleştirme sonuçlarının ilan tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirmelerin sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. bekleniyor. Peki, 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden açıkladı.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve gerekli bilgileri girerek sonuçlarını sorgulayabilecek. Aynı ekran üzerinden okulların boş kontenjan bilgilerine de ulaşılabilecek.

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