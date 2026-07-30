LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla, LGS yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih de netleşti. Peki, 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, LGS tercih sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden veya e-Okul sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve gerekli bilgileri girerek sorgulayabilecek.

2026 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil ve yerleştirme süreci devam edecek. Buna göre 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Nakil Komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yatılılık (pansiyon) başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılırken, yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026'da açıklanacak ve e-Pansiyon kayıtları gerçekleştirilecek.