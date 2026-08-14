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2026 MEB 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS 2.tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

2026 MEB 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS 2.tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

14.08.2026 09:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 MEB 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS 2.tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

2026 LGS ikinci nakil sonuçları için öğrenciler ve veliler bugün MEB’den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, MEB 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS 2.tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

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İstedikleri liseye yerleşmek ya da boş kontenjanlardan yararlanmak için e-Okul üzerinden tercih yapan binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Peki, MEB 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS 2.tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

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LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yayımlanan duyuru ile 2026 LGS 1. nakil sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 LGS kapsamında yürütülen yerleştirmeye esas 2. nakil tercih süreci 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bu takvime göre 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Öğrenciler ve veliler, sonuçların yayımlanmasının ardından yerleştirme bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığı sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos tarihlerinde il ve ilçe komisyonlarına başvurabilecek. 

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