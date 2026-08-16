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2026 MEB AGS sınav sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

2026 MEB AGS sınav sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

16.08.2026 19:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 MEB AGS sınav sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

26 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 MEB AGS sınav sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
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Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonrasında adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklamasını beklemeye başladı. Peki, 2026 MEB AGS sınav sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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AGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB-AGS sınav sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek.

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