Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) geride kaldı. Sınavın ardından binlerce aday, kariyerlerini şekillendirecek puanların açıklanacağı tarihi beklerken, ÖSYM'nin değerlendirme süreci sonrasında sonuç tarihi ve sonuçların nasıl sorgulanacağına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Peki, 2026 MEB AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar, MEB-AGS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuç belgesinde puan ve sıralama bilgileri yer alırken, adaylar sonuçlarına ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.