Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürerken, öğretmen adaylarının gündeminde sınav giriş belgeleri ile sınav yerlerinin açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki, 2026 MEB AGS sınav yerleri belli oldu mu? Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

AGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 AGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin uygulamasına göre sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda AGS sınav yerlerinin 16 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AGS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.

AGS NE ZAMAN?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları, 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.