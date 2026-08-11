26 Temmuz'da gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS - ÖABT sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

MEB AGS - ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları, 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

MEB AGS - ÖABT SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.