LGS tercih süreci devam ederken binlerce öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Hayal ettikleri lisede eğitim almak için tercihlerini yapan öğrenciler, şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2026 MEB LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LGS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 tercih ve yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları ile liselerin boş kontenjanları 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için 1. ve 2. nakil tercih süreci başlayacak.

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, lise yerleştirme sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet siteleri olan meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirildikleri liseyi öğrenebilecek.