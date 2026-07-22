MSÜ bünyesinde subay ve astsubay olmak isteyen adayların 2. Seçim Aşamaları süreci Kara Harp Okulu Yerleşkesi'nde devam ediyor. Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat aşamalarına katılan adaylar, nihai seçim sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakat sonuçlarının tüm mülakat işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. MSÜ mülakat sonuçlarına ilişkin duyuru gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini 2. Seçim Aşaması Faaliyetleri, 1 Temmuz'da başlayarak 29 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etti. Adaylar, kendilerine bildirilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda seçim aşamalarına katıldı.

Tercihlere göre Hava Harp Okulu adayları 1-5 Temmuz, diğer Harp Okulları adayları 8-18 Temmuz, Astsubay Meslek Yüksekokulları adayları 21-28 Temmuz, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları ise 8-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında sınavlara çağrıldı.

Seçim aşamalarında adaylara evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi uygulandı. Hava Harp Okulu adayları, fiziki yeterlilik testinde başarılı olmaları halinde ayrıca psikomotor testine alındı. Sürecin devamında adaylar için sözlü mülakat, müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı ile gerekli durumlarda hastane sevk işlemleri gerçekleştirildi.