ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları kapsamında tercih sürecini başlattı. Peki, 2026 Mühendislik tamamlama tercihleri başladı mı? Mühendislik tamamlama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2026-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar, tercihlerini 23-29 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri 29 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.