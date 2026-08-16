Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde, çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan bazı öğrenciler yeniden yükseköğretime dönme fırsatı bulabilecek. Peki, 2026 Öğrenci affı başvuruları başladı mı? Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kanun kapsamında 2026 öğrenci affı başvuruları 9 Ağustos 2026 itibarıyla başladı. Üniversitelerine dönmek isteyen adaylar, 4 aylık başvuru süresi içinde ve en geç 9 Aralık 2026 mesai bitimine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Askerlik görevini yapanlara ise terhis tarihinden itibaren 2 aylık ek başvuru süresi tanınacak. Başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönerek eğitimlerine yeniden başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvurularını YÖK veya ÖSYM'ye değil, ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna yapmaları gerekiyor.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kapsamı geniş tutulan öğrenci affı düzenlemesi, farklı eğitim seviyelerinde öğrenim görürken üniversiteyle ilişiği kesilen birçok öğrenciyi kapsıyor. Buna göre hazırlık, ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanabilecek.

Kendi isteğiyle üniversiteden kaydını sildiren, azami öğrenim süresini dolduran veya bir yükseköğretim programına yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan adaylar da öğrenci affı kapsamında yeniden eğitim hakkına sahip olabilecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Düzenlemede bazı kişi ve durumlar kapsam dışında tutuluyor. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.

Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilen veya kayıt sırasında sahte belge kullananlar, mevzuatta belirtilen diğer istisnalar kapsamında bulunanlar ve hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemenin kapsamı dışında kalacak.