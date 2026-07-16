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2026 öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

2026 öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

16.07.2026 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

Öğrenci affı ve üniversite öğrenci affı düzenlemesi, eğitimine ara vermek zorunda kalan ya da ilişiği kesilen öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?
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Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakan veya kaydı silinen adaylar, öğrenci affına ilişkin gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2026 öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek? İşte ayrıntılar...

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BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Öğrenci affına ilişkin düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından uygulanmaya başlayacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren adayların dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunmaları gerekecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler ise 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AKP tarafından hazırlanan ve üniversite öğrencilerine yönelik “öğrenci affı” düzenlemesini içeren kanun teklifinde sona gelindi. Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin, bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

KİMLER AF KAPSAMI DIŞINDA KALACAK?

Kanun teklifine göre; terör, kasten öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler, sahte belgeyle kayıt yaptıranlar ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan kişiler öğrenci affından yararlanamayacak.

İlgili Konular: #TBMM #üniversite #Öğrenci affı

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