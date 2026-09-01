2026 Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan yüz binlerce öğretmenin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde katılacağı Eylül ayı mesleki çalışma (seminer) takvimi ve uygulama esasları resmi olarak açıklandı. Peki, 2026 Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2026 Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?

2026 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre öğretmenlerin Eylül dönemi mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü saat 08:00 itibarıyla resmen başlayacak. İki hafta sürecek olan mesleki çalışma takviminin ilk haftası 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde tamamlanacak. İkinci hafta çalışmaları ise öğrencilerin okula uyum süreçlerinin yürütüleceği 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1-4 Eylül 2026 (İlk Hafta): seminer eğitimleri ÖBA ve EBA sistemleri üzerinden çevrim içi (online) olarak takip edilecek. Öğretmenler tanımlanan içerik videolarını 6 Eylül Pazar gecesi saat 23:59’a kadar esnek zamanlı olarak izleyebilecek.

7-11 Eylül 2026 (İkinci Hafta): Mesleki çalışmalar yüz yüze olarak öğretmenlerin görev yaptıkları kendi okullarında yürütülecek. Bu süreçte okul kurulu, zümre toplantıları ve yeni eğitim yılı okul içi hazırlıkları tamamlanacak.