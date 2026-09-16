2026 Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ikinci başvuru dönemi için hazırlıklar başladı. Peki, 2026 Öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak? Öğretmen yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB, 2026 yılı için öğretmenlere ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurusuna göre tercihler 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. İki günlük tercih sürecinin ardından atama işlemleri gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MEB'in 2026'daki ilk iller arası isteğe bağlı yer değiştirme döneminde işlemler mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu üzerinden alınmıştı. İkinci dönem için kullanılacak ekran ve başvuru adımları, yayımlanacak kılavuz ile kesinleşecek.