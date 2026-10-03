2026 KPSS Lisans sınavına katılan binlerce adayın gözü ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihlerinde tamamlanırken adaylar şimdi 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 ÖSYM KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?
2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre KPSS sonuçları, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek.