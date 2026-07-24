Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 ÖZYES ne zaman? Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

2026 ÖZYES ne zaman? Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

24.07.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 ÖZYES ne zaman? Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM, 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuru takvimini açıkladı. Peki, 2026 ÖZYES ne zaman? Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvurularının başlayıp başlamadığı merak edildi. Peki, 2026 ÖZYES ne zaman? Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Image

2026 ÖZYES NE ZAMAN?

2026 ÖZYES sınavları, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖZYES BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 

ÖSYM tarafından başlatılan 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları, 23 Temmuz 2026 saat 14.30 itibarıyla başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 ÖZYES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını bireysel olarak tamamlayabilecek. Başvurunun geçerli sayılması için işlem sonunda ekranda “Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir.” uyarısının görüntülenmesi ve sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Sınav ücretini zamanında ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

İlgili Konular: #sınav #ösym #özyes

İlgili Haberler

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt süreci ve itiraz takvimine çevrildi. Aday öğrencilerin velileri, "BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?" ve "Sonuçlara itiraz nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor.
YKS'de kaç tercih hakkı var? 2026 YKS kaç üniversite bölümü tercih edilebiliyor?
YKS'de kaç tercih hakkı var? 2026 YKS kaç üniversite bölümü tercih edilebiliyor? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayı binlerce genç ve aileleri tercih maratonuna kilitlendi. Peki, YKS'de kaç tercih hakkı var? 2026 YKS kaç üniversite bölümü tercih edilebiliyor?
ÖSYM'den DGS adaylarına 'eğitim bilgisi' uyarısı: Son tarih 31 Temmuz
ÖSYM'den DGS adaylarına 'eğitim bilgisi' uyarısı: Son tarih 31 Temmuz ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgilerini kontrol edip onaylamaları için sürecin başladığını duyurdu. Adayların 31 Temmuz saat 23.59'a kadar onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor.