Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvurularının başlayıp başlamadığı merak edildi. Peki, 2026 ÖZYES ne zaman? Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 ÖZYES NE ZAMAN?

2026 ÖZYES sınavları, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖZYES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından başlatılan 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları, 23 Temmuz 2026 saat 14.30 itibarıyla başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 ÖZYES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını bireysel olarak tamamlayabilecek. Başvurunun geçerli sayılması için işlem sonunda ekranda “Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir.” uyarısının görüntülenmesi ve sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Sınav ücretini zamanında ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.