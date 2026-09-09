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2026-ÖZYES sonuçları açıklandı

2026-ÖZYES sonuçları açıklandı

9.09.2026 12:19:00
Güncellenme:
AA
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2026-ÖZYES sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını açıkladı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi amacıyla yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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