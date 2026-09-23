2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 9 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖZYES (BESYO) tercih tarihleri, kontenjanlar, taban puanlar ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, 2026 ÖZYES tercihleri başladı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim programlarına yapılacak tercih işlemleri 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, tercihlerini 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecek. Tercih süreci 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

2026 ÖZYES TERCİH KILAVUZU

2026-ÖZYES Tercih Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanacak. Adayların tercih süresi içerisinde ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini burada yer alan bilgilere göre yapmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde, 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında belirtilen ilke ve kurallar uygulanacak.