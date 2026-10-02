ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih sürecinde sona gelindi. Üniversitelerin BESYO ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim almak için tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖZYES yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 ÖZYES tercihleri bitti mi? ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÖZYES TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 30 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.