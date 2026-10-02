Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 ÖZYES tercihleri bitti mi? ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 ÖZYES tercihleri bitti mi? ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2.10.2026 12:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 ÖZYES tercihleri bitti mi? ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZYES tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 ÖZYES tercihleri bitti mi? ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih sürecinde sona gelindi. Üniversitelerin BESYO ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim almak için tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖZYES yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 ÖZYES tercihleri bitti mi? ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Image

ÖZYES TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 30 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İlgili Konular: #ösym #besyo #özyes

İlgili Haberler

2026-2027 AÖF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu mu?
2026-2027 AÖF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 AÖF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu mu?
ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Mülakat sonuçları nereden öğrenilir? 2026 kariyer kapısı sonuç sorgulama ekranı...
ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Mülakat sonuçları nereden öğrenilir? 2026 kariyer kapısı sonuç sorgulama ekranı... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 14-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı. Kamuda bilişim uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden sonuçlarını sorgulayabiliyor. İşte ÖSYM bilişim personeli alımına dair merak edilen ayrıntılar, adım adım sonuç sorgulama rehberi...
2026 ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman?
2026 ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-ALES/3 için geri sayım başladı. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman?