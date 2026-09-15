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2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

15.09.2026 17:32:00
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Haber Merkezi
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2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-TUS 2. Dönem sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
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ÖSYM tarafından 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları, 17 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenerek tercih sürecine başlayacak.

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, sınav sonuç belgelerine erişebilecek. Sonuç belgeleri adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.

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