TUS sonuçları için geri sayım başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem), 23 Ağustos tarihinde uygulandı. Peki, 2026 TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. Buna göre sınav sonuçları 17 Eylül'de ilan edilecek.

TUS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.