Tıp fakültesi mezunlarının yakından takip ettiği 2026-TUS 2. Dönem sınavının tamamlanmasıyla değerlendirme sürecinde sona yaklaşıldı. Sınav puanı ve başarı sıralamasına göre kontenjan tercihinde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimini bekliyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları, 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, TUS 2. Dönem sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuçlara ayrıca ÖSYM'nin resmi mobil uygulamaları üzerinden de erişilebilecek.