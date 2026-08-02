Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2026 yılı 2. dönem süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav ve sonuçların açıklanacağı tarihler netleşirken, adayların gözü TUS/2 sınav ve sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem sınavı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

23 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek TUS/2 sınavının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı ve mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.