2026 TUS 2. Dönem ve STS sınav giriş yerleri belli oldu mu? TUS 2. Dönem sınavı ve STS sınavı ne zaman?

TUS 2. dönem ve STS sınavları yaklaşırken, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2026 TUS 2. Dönem ve STS sınav giriş yerleri belli oldu mu? TUS 2. Dönem ve STS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

TUS 2. DÖNEM VE STS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına katılacak adayların sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

TUS 2. DÖNEM SINAVI VE STS SINAVI NE ZAMAN?

2026-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. TUS kapsamında adaylara Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanırken, STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı ise iki aşamalı olarak yapılacak.

TUS 2. DÖNEM SINAVI VE STS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları, 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.