Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

10.08.2026 11:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazanırken, yeni eğitim öğretim döneminde ders ücreti karşılığında görev almak isteyen binlerce aday başvuru tarihlerini, şartlarını ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, 2026 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Image

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyulacak ücretli öğretmen görevlendirmelerine ilişkin duyurular, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başlandı. Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin planlamalarına göre değişiklik gösterebildiği için kesin tarihler ilgili milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyurularıyla ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet üzerinden online olarak veya ilgili kurumların yayımlayacağı Online Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Bu nedenle adayların, görev almak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak

İlgili Konular: #MEB #başvuru #Ücretli öğretmenlik

İlgili Haberler

LGS'nin 1'inci nakil sonuçları açıklandı
LGS'nin 1'inci nakil sonuçları açıklandı MEB tarafından yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil başvurularının sonuçları açıklandı.
MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları için bekleyiş sona erdi. Peki, MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
2026 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? 2026-YÖKDİL/2 sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını beklemeye başladı. Peki, 2026 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?