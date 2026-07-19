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2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

19.07.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvurularının başlayacağı tarih, binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda öğretmen ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı durumlarda yapılan ücretli öğretmenlik başvuruları, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle temmuz ve ağustos aylarında alınırken, kesin başvuru takvimi ilgili ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından ilan ediliyor. Bu nedenle ücretli öğretmenlik başvurusu yapmayı planlayan adayların, görev almak istedikleri ilçe millî eğitim müdürlüğünün resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yayımladığı online ön başvuru formu üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru yöntemi ilçe bazında farklılık gösterebildiğinden, adayların görev almak istedikleri ilçe millî eğitim müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak

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