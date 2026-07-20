Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) kapsamında 27 Haziran'da düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 UDSP sonuçları açıklandı mı? MEB Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

UDSP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre, 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü açıklandı.

UDSP SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 UDSP sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığının resmi elektronik platformları üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile gerekli öğrenci bilgilerini kullanarak kolayca sorgulayabilecek.