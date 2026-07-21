Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) çerçevesinde düzenlenen 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan adayların merakla beklediği duyurunun ardından arama motorlarında "UDSP sonuçları açıklandı mı?" ve "UDSP sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" soruları hız kazandı. Peki, 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı mı? UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçlarına nasıl ulaşılır?

2026 UDSP YABANCI DİL YETERLİLİK YAZILI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) kapsamında 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın değerlendirme süreci tamamlandı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruyla birlikte sınav sonuçları resmi olarak ilan edildi. Adaylar, yabancı dil yeterlilik düzeylerini gösteren sonuç belgelerine elektronik ortam üzerinden ulaşmaya başladı.

UDSP SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR? (EBA İLE SONUÇ SORGULAMA)

Sınava katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için MEB’in belirlediği resmi sistemleri kullanıyor. Sonuç sorgulama adımları ve dikkat edilmesi gereken detaylar şunlardır:

EBA Bilgileri ile Giriş: Adaylar, sınav sonuçlarına Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanıcı bilgileriyle erişim sağlayabilmektedir.

Sorgulama Adresi: Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç değerlendirme sistemleri üzerinden görüntülenebilmektedir.

Dijital Belge: Sınav sonuçları adayların adresine posta yoluyla gönderilmeyecek olup, yalnızca dijital ortamdan ilan edilmiştir.