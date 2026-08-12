Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuru nasıl yapılır, YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

2026 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuru nasıl yapılır, YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

12.08.2026 20:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuru nasıl yapılır, YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'nin ikinci oturumu için geri sayım sürüyor. Peki, 2026 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuru nasıl yapılır, YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Akademik kariyerini ilerletmek, yüksek lisans eğitimine başlamak veya kamuda dil tazminatından yararlanmak isteyen binlerce adayın beklediği 2026-YDS/2 sınav takvimi netleşti. Peki, 2026 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuru nasıl yapılır, YDS/2 başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

Image

YDS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

YDS/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar ise 14 Ekim 2026'da geç başvuru yapabilecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilebilecek.

YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/2 sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlenirken, adayların bu tutarı normal başvuru süresi içerisinde ödemesi gerekiyor. Süresi içinde ödeme yapmayan adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak yatırabilecek.

İlgili Konular: #ösym #YDS #yds 2

İlgili Haberler

Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?
Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor? Okula ilk kez başlayacak öğrenciler için en heyecanlı aşama uyum haftası tarihleri merak ediliyor. Peki, Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?
2026 DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?
2026 DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geride kalırken, gözler ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2026 DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?
2026 HMGS/2 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS/2 sınav başvurusu nasıl yapılır?
2026 HMGS/2 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS/2 sınav başvurusu nasıl yapılır? 2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın başvuru ve sınav tarihleri, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 HMGS/2 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS/2 sınav başvurusu nasıl yapılır?