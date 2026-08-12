Akademik kariyerini ilerletmek, yüksek lisans eğitimine başlamak veya kamuda dil tazminatından yararlanmak isteyen binlerce adayın beklediği 2026-YDS/2 sınav takvimi netleşti. Peki, 2026 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuru nasıl yapılır, YDS/2 başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

YDS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

YDS/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar ise 14 Ekim 2026'da geç başvuru yapabilecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilebilecek.

YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/2 sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlenirken, adayların bu tutarı normal başvuru süresi içerisinde ödemesi gerekiyor. Süresi içinde ödeme yapmayan adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak yatırabilecek.