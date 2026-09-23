2026 ÖSYM sınav takviminin duyurulmasıyla birlikte, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın merakla beklediği YDS/2 süreci netlik kazandı. Peki, 2026 YDS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman yapılacak?

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS/2 başvuruları 30 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 14 Ekim 2026 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılın ikinci YDS oturumu olan 2026-YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.