2026 YKS açıklandı! En iyi 2 yıllık bölümler hangileri? Önü açık, iş bulma oranı yüksek olan bölümler neler?

YKS sınav sonuçları bugün (21 Temmuz) itibarıyla açıklanırken öğrenciler ise gidebilecekleri bölümleri ve kontenjanları araştırmaya şimdiden başladı. İşte, Önü açık, iş bulma oranı yüksek olan bölümler...

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Bu bölüm, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, web tasarımı ve mobil uygulama kodlama alanlarında doğrudan kalifiye teknik personel yetiştirir. Mezunlar yazılım firmalarında, teknoparklarda, bankalarda ve kurumsal şirketlerin bilgi işlem departmanlarında yazılım geliştirici veya sistem analisti olarak çalışırlar. Günümüzde her sektörün dijitalleşmesi nedeniyle istihdam alanı en geniş ve sürekli büyüyen programlardan biridir. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bilgisayar Mühendisliği gibi popüler 4 yıllık lisans programlarına geçiş imkanı da oldukça yüksektir.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ WEB TASARIMI VE KODLAMA Modern web teknolojilerini yapay zeka araçlarıyla birleştirerek yenilikçi, kullanıcı odaklı ve akıllı web arayüzleri geliştirmeyi öğreten çok yeni bir programdır. Öğrenciler veri analitiği, yapay zeka entegrasyonu ve güncel kodlama dilleri üzerinde uzmanlaşarak dijital ajanslarda ve teknoloji şirketlerinde öncü roller üstlenirler. Geleneksel web tasarımının ötesine geçmesi sayesinde, geleceğin dijital dünyasında rekabet avantajı sağlamak isteyen şirketler tarafından öncelikli olarak tercih edilirler. Yenilikçi yapısı ve uzman açığı bulunması sebebiyle mezunlarının iş bulma hızı oldukça yüksektir.

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK) Hastane öncesi acil bakımda, hastalanma veya kaza anında olay yerinde ve ambulans içinde kritik tıbbi müdahaleleri yapan sağlık personellerini yetiştirir. Mezunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 acil yardım istasyonlarında, hastane acil servislerinde ve özel ambulans şirketlerinde görev alırlar. KPSS ile kamuya yapılan yüksek atama sayıları sayesinde sağlık alanında en çok tercih edilen ve iş garantisi en yüksek bölümlerin başında gelir. Zamanla yarışılan, yüksek adrenalinli ve doğrudan insan hayatına dokunan kritik bir meslek dalıdır.

UÇAK TEKNOLOJİSİ Havacılık sektörünün büyümesiyle birlikte uçak gövde, motor ve sistemlerinin periyodik bakımını yapacak yetkili teknik personele yoğun ihtiyaç duyulur. Türk Hava Yolları, Pegasus, özel havalimanı teknik bakım merkezleri ve uçak bakım şirketleri (MRO) bu mezunları hızla bünyesine katar. Uluslararası geçerliliği olan lisanslama süreçlerini tamamlayan teknisyenler çok yüksek maaş skalalarına ulaşabilirler. İngilizceye yatkınlığı olan ve teknik el becerisine güvenen adaylar için fırsatı en yüksek alanlardandır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ Kurumların bilgisayar ağlarını, veri tabanlarını ve dijital altyapılarını siber saldırılara, veri sızıntılarına ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyacak uzmanlar yetiştirir. Mezunlar siber güvenlik firmalarında, bankaların veri merkezlerinde, savunma sanayii kuruluşlarında ve büyük ölçekli şirketlerde güvenlik analisti olarak çalışırlar. Dijital suçların ve küresel siber tehditlerin hızla artması, bu bölüm mezunlarına olan talebi zirveye taşımıştır. Şirketlerin ticari sırlarını ve kullanıcı verilerini koruma zorunluluğu, mesleğin geleceğini tamamen güvence altına almaktadır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Diş hekiminin yanında klinik çalışmalarını yürüten, tedavi malzemelerini hazırlayan ve hasta kabul süreçlerini yöneten profesyonel klinik destek personeli eğitir. Mezunlar ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, devlet hastanelerinin diş polikliniklerinde ve sayıları hızla artan özel diş estetiği kliniklerinde çalışırlar. Toplumda ağız sağlığı ve estetik diş hekimliğine olan ilginin artmasıyla birlikte sektörde çok ciddi bir tekniker açığı doğmuştur. Düzenli çalışma saatleri ve temiz klinik ortamı sunması sebebiyle sağlık alanında oldukça konforlu bir seçenektir.

MEKATRONİK Öğrenciler iki yıl boyunca temel mekanik ve imalatın yanı sıra elektrik devreleri, mikrodenetleyiciler, PLC (programlanabilir mantıksal denetleyici) programlama, robotik kodlama ve endüstriyel otomasyon dersleri alırlar. Mezunlar çalıştıkları kurumlarda robotik kolların kalibrasyonunu yapar, otomasyon sistemlerindeki yazılımsal veya donanımsal arızaları giderir ve akıllı makinelerin kesintisiz çalışmasını sağlarlar. Otomotiv fabrikaları (TOGG, Ford, Toyota vb.), savunma sanayii (ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ), beyaz eşya üreticileri, ilaç ve gıda ambalajlama tesisleri ile tüm otomasyon firmaları temel çalışma alanlarıdır. Fabrikaların tamamen karanlık üretim ve yapay zeka destekli robotlara geçtiği günümüzde, bu sistemleri anlayan mekatronik teknikerlerine olan küresel talep her geçen gün hızla artmaktadır. Mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile başta Mekatronik Mühendisliği olmak üzere Elektrik-Elektronik, Makine, Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği gibi popüler 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) TEKNOLOJİSİ VE OPERATÖRLÜĞÜ Savunma sanayi, tarım, haritacılık, sinema ve lojistik alanlarında dron ve İHA kullanımı küresel ölçekte bir standart haline geldi. Bu program; hava araçlarının bakımı, donanımı, yazılımı ve uçuş operasyonları üzerine yetkin teknik personel yetiştirir. Türkiye'nin özellikle savunma ve havacılık sektöründeki yerli yatırımları sayesinde mezunların iş bulma potansiyeli oldukça yüksektir. Hem kamuda hem de özel alanda nitelikli "İHA teknisyeni" ihtiyacı her yıl büyümektedir.