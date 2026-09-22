Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için gerçekleştirilen 2026 YKS ek tercihleri sona erdi. Peki, 2026 YKS ek tercih (2. yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların tercihleri ÖSYM tarafından değerlendirilecek. YKS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki bir ay içerisinde açıklanması öngörülüyor. Ancak kesin sonuç tarihi, ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla belli olacak.

2026 ÜNİVERSİTE İKİNCİ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca basılı Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilmeyecek. Bu nedenle üniversiteye yerleşip yerleşmediğini öğrenmek isteyen adayların sonuçlarını çevrim içi olarak kontrol etmesi gerekecek.