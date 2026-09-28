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2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

28.09.2026 11:35:00
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Haber Merkezi
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2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS ek yerleştirme sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 17-21 Eylül'de tamamlanan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından adayların gözü, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz yıl 25-30 Eylül tarihlerinde alınan ek yerleştirme tercihlerinin sonuçları yaklaşık bir hafta sonra açıklanmıştı. Bu nedenle 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını sorgulayabilecek.

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