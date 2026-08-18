YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih süreci yer alıyor. Peki, 2026 YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih süreci yer almaya başladı. İlk yerleştirmede istediği sonucu alamayan öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak ek tercih takvimini ve boş kontenjan listesini bekliyor.

Ek yerleştirme süreci, üniversiteye yerleşme şansını yeniden değerlendirmek isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunacak. Bu nedenle gözler, ÖSYM’nin duyuracağı 2026 YKS ek tercih tarihleri ve güncel kontenjan bilgilerine çevrildi. Üniversite ek tercihleri için tarihler henüz netleşmedi. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ve ardından kalan boş kontenjanlar tespit edilecek. Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı için ek tercihler ise eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor.