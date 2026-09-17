YKS yerleştirme sonuçlarının ardından bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya ek şans arayan adaylar için gözler 2026 YKS ek tercih takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yürütülecek süreçle ilgili ücret bilgileri, başvuru kanalları ve kritik tarihler adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, 2026 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS 2. yerleştirme başvuru tarihleri ne zaman? YKS ek tercihler nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Milyonlarca adayın takip ettiği süreçte merak edilen mali detaylar belli oldu. Buna göre; 2026 YKS ek yerleştirme ücreti 170,00 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ek yerleştirme süreçlerinde en kritik aşamaların başında ücret ödemesi yer almaktadır. Ek yerleştirme ücreti, 22 Eylül 2026 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir.

Önemli Uyarı: Ek yerleştirme ücretini süresi içinde yatırmayan adayların, ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programı tercihleri geçersiz sayılacak ve hiçbir şekilde yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE EK TERCİH YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 saat 16.00 itibarıyla başladı.

YKS EK TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar ek tercih işlemlerini kendileri bireysel olarak gerçekleştirecektir. Başvuru adımları şu şekildedir:

İşlemler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Alternatif olarak ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da tercihler bireysel olarak sisteme yansıtılabilecek.