Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır?

2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır?

21.09.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır?

2026 YKS ek tercih döneminde üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Üniversite hayalini ek yerleştirme sürecinde gerçekleştirmek isteyen adaylar, 2026 YKS ek tercih tarihlerini ve başvuru ekranını araştırıyor. Peki, 2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026-YKS Ek Yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 tarihinde başladı.

Adaylar, ek tercih başvurularını 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin tercih ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra ek yerleştirme için tercih işlemi yapılamayacak.

Image

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine giriş yaparak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.

Ek yerleştirme süreci, 2026 YKS Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ek yerleştirmeye ilişkin kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülecek.

İlgili Konular: #YKS #ek tercihler

İlgili Haberler

2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?
2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır? HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınavlarına ilişkin sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?
POMEM eğitim sınavına girenler yüksek puanlarına karşın sözlü sınavda elendiklerini iddia etti: Mülakat mağdurları hak arıyor
POMEM eğitim sınavına girenler yüksek puanlarına karşın sözlü sınavda elendiklerini iddia etti: Mülakat mağdurları hak arıyor Mahkeme kararıyla yeniden sınav hakkı kazanan POMEM adaylarının da mülakatlarda elendiği öne sürüldü. Adaylar düşük puan verildiğini savunurken, avukat Saruhan Gence Başaran ve YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan sınav süreçlerinin incelenmesini istedi.
2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi...
2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi... 2026-2027 eğitim öğretim döneminde YKS ve LGS deneme sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi...