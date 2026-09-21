Üniversite hayalini ek yerleştirme sürecinde gerçekleştirmek isteyen adaylar, 2026 YKS ek tercih tarihlerini ve başvuru ekranını araştırıyor. Peki, 2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026-YKS Ek Yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 tarihinde başladı.

Adaylar, ek tercih başvurularını 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin tercih ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra ek yerleştirme için tercih işlemi yapılamayacak.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine giriş yaparak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.

Ek yerleştirme süreci, 2026 YKS Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ek yerleştirmeye ilişkin kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülecek.