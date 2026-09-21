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2026 YKS ek tercihler son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılır?

2026 YKS ek tercihler son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılır?

21.09.2026 10:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YKS ek tercihler son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılır?

2026 YKS ek tercih tarihleri ve tercih kılavuzu, üniversite ek yerleştirme işlemi yapacak adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 YKS ek tercihler son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılır?

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2026 YKS ikinci yerleştirme başvurusunun ne zaman sona ereceği, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuyla netleşti. Kılavuzda ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer aldı. Peki, 2026 YKS ek tercihler son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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YKS EK TERCİHLER SON GÜN NE ZAMAN?

YKS üniversite ek yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Buna göre 2026 YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapabilecek.

Tercih işlemleri 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ais.osym.gov.tr adresinde bireysel olarak yapılacak.

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