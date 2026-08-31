YKS ek tercih döneminde ön lisans veya lisans programlarına yerleşmek isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayı bekliyor. Üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanlar için gerçekleştirilecek 2. tercihlerde uygulanacak taban puan ve başvuru şartları da adayların gündeminde bulunuyor. Peki, 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor? YKS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026'da adayların erişimine açıldı ve öğrenciler sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden görüntüledi. Üniversite ek tercih tarihleri ise henüz kesinleşmedi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS Ek Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercih süreci başlatılacak.

Geçtiğimiz yıl ek tercih işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda, 2026 YKS ek tercihlerinin eylül ayının son haftasında kılavuzun yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Ek Tercih Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden tercihlerini yapabilecek. Ek tercihlerin geçerli sayılması için belirlenen ücretin de süresi içerisinde ödenmesi gerekecek.