2026-YKS ile üniversitelere yerleşenler de öğrenci affından yararlanabilecek

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile üniversitelere yerleşen öğrencilerden kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de öğrenci affından yararlanabilecek.

7592 sayılı Kanun ile öğrenci affına yönelik düzenlemeler yürürlüğe girmiş ve aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru süresi 9 Aralık 2026 olarak belirlenmişti.

Bu kapsamda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin söz konusu kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususu Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildi.

''AF HÜKMÜNDEN YARARLANMALARI MÜMKÜN''

Hukuk Müşavirliğinin görüşünde, söz konusu öğrencilerin kanun hükümlerinden yararlanmaları gerektiği belirtildi. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanların veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin de af hükümlerinden yararlanmaları uygun görüldü.

Karar, tüm üniversitelere bildirildi.