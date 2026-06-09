Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na kısa bir süre kala gözler, ÖSYM tarafından erişime açılacak YKS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2026 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav hazırlığında son aşamaya geçecek. ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 9-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

YKS KAÇ OTURUM, KAÇ SINAV VAR?

1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15

2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15

3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45