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2026 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercihleri ne zaman?

2026 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercihleri ne zaman?

20.07.2026 10:26:00
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Haber Merkezi
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2026 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercihleri ne zaman?

Milyonlarca adayın üniversite hayalini şekillendirecek YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercihleri ne zaman?
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YKS oturumlarına katılan milyonlarca aday ve aile, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar; TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılarak sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar, e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak puanlarını, doğru-yanlış sayılarını ve başarı sıralamalarını da kolayca öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 YKS tercih takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak tercih sürecinin, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor. Resmi tarihler henüz netleşmemiş olsa da, önceki yılların takvimleri doğrultusunda üniversite tercih işlemlerinin temmuz ayının son günleri ile ağustos ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

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