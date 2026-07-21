2026 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına nasıl ulaşılır? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Milyonlarca adayın aylar süren yoğun hazırlık maratonunun ardından ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci yeni bir aşamayla devam ediyor. Adayların ve ailelerin en çok merak ettiği "YKS açıklandı mı?" "YKS sonuçlarına nasıl ulaşılır?" "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtları, ÖSYM'den gelen son dakika açıklamalarıyla netlik kazandı. Üniversite hayali kuran milyonlar için sonuç sorgulama ekranı ve tercih takvimi...

2026 YKS AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan adaylar, uzun süren bekleyişin ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden puanlarına ve başarı sıralamalarına kavuştu.

2026 YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, 2026 YKS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle saniyeler içinde erişebilirler. Sonuçları doğru ve güvenli bir şekilde görüntülemek için izlenmesi gereken adımlar:

Sisteme Giriş: ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) olan sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

Kimlik Doğrulama: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ya da ÖSYM şifreniz ile sisteme güvenli bir şekilde giriş yapın.

Sonuç Ekranı: Açılan sayfada yer alan "2026 YKS Sonuçları" bağlantısına tıklayarak sonuçlara ulaşılabilir.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tamamen tercih dönemine çevrildi. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2026 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincileri; İlker Uyanıker Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İstanbul, Abdullah Uslu Eskişehir Fatih Fen Lisesi-Eskişehir, Miraç Koşar, Şanlıurfa Fen Lisesi-Şanlıurfa Doğa Erdemir, Kadıköy Anadolu Lisesi-İstanbul, Şerif Efe Dartar, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri; sayısal alanında Şerif Efe Dartar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, sözel alanında Enes Salahaddin Coşkun Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, eşit ağırlık alanında Tuğsem Bahar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul.

Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri; Almanca Eylül Uyar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Ammar Moataz Mohamed Ibrahım Mahmoud Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Sena İlhan Açık Öğretim Lisesi-Denizli, İngilizce Doğa Erdemir Kadıköy Anadolu Lisesi-İstanbul, Rusça Ela Demirel Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi-İstanbul .

YKS SINAVINA BU YIL KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye katılırken, AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girdi. YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i sınava katıldı.