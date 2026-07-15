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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

15.07.2026 09:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS sonuçları 2026 için geri sayım sürerken, milyonlarca üniversite adayının gözü ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

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2026 resmi sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT oturumlarının değerlendirme sürecinin tamamlanacağı tarih netleşirken, adaylar sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

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2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılanacaktır.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite adayları için tercih süreci başlayacak.

2026 YKS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecektir.

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