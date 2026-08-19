2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecini beklemeye başladı. Peki, 2026 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?
2026 YKS ÜNİVERSİTE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite ve bölümlere ait taban puanlar ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, TABLO-3 ve TABLO-4 üzerinden programların oluşan en düşük ve en yüksek puanlarını görüntüleyebiliyor.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTEJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ek yerleştirme kontenjanlarının, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Boş kalan programlar ve ek tercih tarihleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla duyurulacak.
2026 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih edilebilecek programlar belli olacak.