2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecini beklemeye başladı. Peki, 2026 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite ve bölümlere ait taban puanlar ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, TABLO-3 ve TABLO-4 üzerinden programların oluşan en düşük ve en yüksek puanlarını görüntüleyebiliyor.