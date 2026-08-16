YKS sınav sonuçları 21 Temmuz 2026'da açıklandı. Üniversite tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde şimdi yerleştirme sonuçları bulunuyor. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 29 Temmuz’da başlayan üniversite tercihleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi. Adaylar sonuçların ilan edileceği günü beklerken, ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylara herhangi bir fiziki sonuç belgesi gönderilmeyecek. Üniversite adayları, yerleştikleri fakülte ve bölüm bilgilerini ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr ve ais.osym.gov.tr adresleri üzerinden ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla sorgulayabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. 2026-YKS için kayıt tarihleri ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ve resmi takvim doğrultusunda takip edilecek.

Adayların yerleştikleri üniversitenin kayıt duyurularını da ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle özel koşul bulunan programlarda kayıt sırasında ek belge veya farklı işlem talep edilebiliyor.

YKS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS ek tercih dönemi, merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlayacak. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar ile ek tercih koşullarını karşılayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunu takip edecek.