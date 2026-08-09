ÖSYM tarafından alınan üniversite tercihleri hız kazanırken, YKS tercih sonuçları 2026 için de geri sayım başladı. Toplam 805 bin 747 kontenjan için yapılan YKS tercih başvurusunun ardından, değerlendirme süreci ÖSYM tarafından başlayacak. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ayın kaçında belli olacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'te başladı.

Adaylar tercihlerini, 29 Temmuz 2026-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlatacak. ÖSYM, henüz 2026 YKS yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih açıklamadı. Ancak, geçmiş yılların verileri ve sınav takvimi uygulamaları dikkate alındığında, yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, üniversiteye kayıt hakları elde edip etmediklerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemlerini yakından takip etmeli. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden yerleştirme durumlarını sorgulayabilecekler.

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.