2026 YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler, hayal edilen üniversite ve bölümlere yön verecek tercih işlemlerinin başlama saatine ve tercih kılavuzunda yer alacak olan kontenjanlara çevrildi. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlanmıştı.

Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.

YKS tercihlerinin saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Kılavuzda yer alan kurallara göre adaylar tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.